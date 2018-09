Família real inglesa celebra primeiro casamento homossexual

Lorde Ivar Mountbatten casou no passado sábado com James Coyle

Este ano é o ano dos casamentos na família real britânica. Este sábado o primo da rainha Isabel II, Lorde Ivar Mountbatten, casou-se com James Coyle, naquele que foi o primeiro casamento homossexual da história da família real.

Lorde Ivar Mountbatten foi conduzido ao altar pela sua ex-mulher, Penelope Thompson, com quem teve um casamento de 16 anos e de onde nasceram três filhas.

A cerimónia aconteceu numa capela, na propriedade do primo da rainha, em Devon, e contou com 60 familiares, entre amigos e familiares próximos. Eduardo de Wessex, filho de Isabel II, estava entre os convidados mas, por incompatibilidade de agenda – segundo a justificação oficial –, não pode estar presente.

James Coyle não vai receber, para já o título de Lorde, uma vez que, mesmo com a oficialização do casamento, o processo ainda não é possível. No entanto, desde 2013, o projeto de Lei de Igualdade permite que qualquer parceiro civil receba o título do parceiro depois do casamento.