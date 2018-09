Padma Lashmi revela que foi violada por um antigo namorado

A modelo Padma Lakshmi contou que foi violada quando tinha 16 anos. Aos 48 anos, a modelo decidiu partilhar a história através de uma carta aberta publicada no The New York Times.

Nessa carta, Lakshmi conta que namorava com um rapaz que, na altura, tinha 23 anos, e que a violou. “Estávamos a conversar e eu estava tão cansada que me deitei na cama e acabei por adormecer. O que me lembro depois é de acordar com uma dor aguda entre as minhas pernas. Ele estava em cima de mim. Perguntei-lhe o que é que estava a fazer e ele disse: ‘Só vai doer durante um bocado’. Gritei e pedi-lhe para não o fazer. A dor era excruciante”, contou a apresentadora do programa “Top Chef”

No final, o rapaz disse que “achava que iria doer menos se estivesse a dormir”.

Lakshmi manteve o silêncio durante 32 anos, admitindo que “no inicío estava em choque”. A partilha do momento pretende encorajar outras mulheres a falar para que não fiquem a sofrer em silêncio.

Há cerca de dois anos a modelo tinha revelado ter sido vítima de abusos sexuais durante a infância.