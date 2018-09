Costa confirma libertação de portugueses na Venezuela

No debate quinzenal, António Costa voltou a assegurar o reforço consular na Venezuela

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que os portugueses detidos na Venezuela foram libertados. António Costa fez o anúncio na resposta a uma pergunta dos socialistas.

O chefe de governo explicou ainda as diligências do executivo junto do embaixador da Venezuela em Portugal bem como dos governantes venezuelanos e garantiu que o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, estará na Venezuela a 6 de outubro, pela quinta vez.

No debate quinzenal, António Costa voltou a assegurar o reforço consular na Venezuela, com equipas da segurança social.