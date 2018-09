Presidente dos EUA anuncia encontro com Maduro

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quarta-feira na Assembleia-Geral das Nações Unidas, que um encontro com Nicolás Maduro, líder venezuelano, estaria para breve.

As declarações do líder norte-americano surgiram quando este foi questionado sobre a situação atual da Venezuela. O Presidente dos EUA acredita que, se tal ajudar o país da América Latina, o encontro com Nicolás Maduro pode ser uma oportunidade de as duas nações se entenderem.

“Se ele estiver aqui e quiser encontrar-se comigo… não tinha isso em mente, não era a minha ideia, mas se eu puder ajudar as pessoas, é para isso que estou aqui”, disse Trump e acrescentou: “Eu só quero ver a Venezuela endireitada. Quero que as pessoas fiquem a salvo. Nós vamos cuidar da Venezuela”.

Sublinhe-se que os bens de Nicolás Maduro que estavam em território norte-americano foram, esta semana, congelados, juntamente com os de mais quatro figuras próximas do presidente, incluindo a sua mulher.

Para além do encontro com o líder venezuelano, Trump anunciou também estar a preparar-se um novo encontro com Kim Jong-un, que está previsto para “um futuro próximo”.

De acordo com o Presidente dos EUA, a relação com a Coreia do Norte está “maravilhosa” e tem havido um “tremendo progresso”, desde que foi acordada a desnuclearização da Coreia do Norte.