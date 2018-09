Rui Vitória: “nunca senti qualquer insatisfação" em relação ao Luisão

O técnico do Benfica desmentiu o possível constrangimento com Luisão, de que este estaria magoado por não ter tido oportunidade de jogar durante a sua época de despedida

Esta quarta-feira, o treinador do Benfica, Rui Vitória, prestou declarações relativamente à saída de Luisão do relvado, e ao possível desentendimento entre o treinador e jogador, uma vez que o defesa central brasileiro não teve oportunidade de jogar na época de despedida. "O Luisão foi sempre um profissional de mão cheia, com uma postura correta, e entre nós houve sempre uma relação clara e transparente, de mútuo respeito, e em que nunca senti qualquer insatisfação", afirmou Rui Vitória.

Assim, o técnico das águias desmente o possível constrangimento com Luisão, de que este estaria magoado por não ter tido oportunidade de jogar.

Recorde-se que o jogador do Benfica anunciou ontem, terça-feira, que vai deixar os relvados. No entanto, não abandona as águias, uma vez que vai, ao que tudo indica, ocupar um cargo relacionado com as Relações Internacionais do clube, continuando assim, de acordo com as declarações de Rui Vitória, a fazer parte da equipa.