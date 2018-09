Imprensa internacional destaca “descoberta da década” feita em Cascais

Há cerca de 400 anos, uma embarcação naufragou e agora foi descoberta junto à costa de Cascais. A embarcação em questão é do tempo em que portugueses navegavam entre a Europa e a Ásia, controlando rotas comerciais.

O barco foi encontrado em excelentes condições e a imprensa internacional não conseguiu ficar indiferente à descoberta feita pelos portugueses.

A BBC, o The Guardian e a Reuters deram destaque ao feito histórco, e fizeram notícias sobre a embarcação descoberta junto ao largo de Cascais.

Segundo os especialistas que fizeram a descoberta, o navio estaria a voltar da Índia quando naufragou, entre 1575 e 1625. Junto aos destroços foram também encontradas especiarias como pimenta, mas também cerâmicas e canhões com o brasão de armas português.

A descoberta foi feita no passado dia 3 de setembro durante um mergulho junto ao ilhéu do Bugio, no rio Tejo,