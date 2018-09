'Coração não tem idade' de Toy já chegou ao outro lado do oceano | Vídeo

Numa plataforma de gaming um artista norte-americano foi desafiado a cantar a música do cantor português

O tema ‘Coração não tem idade’ do português Toy tem sido um sucesso em Portugal. Agora, a música já chegou ao outro lado do oceano, depois de um cantor norte-americano fazer um cover do tema.

Chama-se Matt e é vocalista e guitarrista dos Trivium, uma banda de Heavy Metal. Numa plataforma de gaming o artista foi desafiado a cantar a música do cantor português e, depois de aceitar e partilhar o vídeo no Youtube, tornou-se viral.