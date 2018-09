O mistério da laranja roxa

Na Austrália, uma mulher deparou-se com uma situação, no mínimo, bizarra, ao cortar uma laranja fresca, e se aperceber que esta ficou roxa. Depois do sucedido, a australiana entregou o fruto às autoridades sanitárias do país, para que fossem investigadas as causas do fenómeno. “Parece que alguém tinha mergulhado a laranja numa tinta, o que eu garanto que não fizemos", afirmou Neti Moffitt, em declarações ao canal Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Depois de investigado o fenómeno, o Departamento de Saúde chegou à conclusão de que se tratou apenas de uma reação química entre a faca usada por Neti e a laranja. De acordo com os especialistas à BBC, a cor mudou para roxo devido às antocianas da laranja – antioxidante da fruta – que reagiram com a faca de ferro e que tinha sido recentemente afiada.

O Departamento de Saúde australiano assegurou que a ingestão dos gomos de laranja roxos não foi prejudicial para a saúde da família.