Trabalhistas “vão opor-se a uma saída da UE sem acordo”

O líder do Partido Trabalhista (Labour), Jeremy Corbyn, afirmou mais uma vez que não vai aceitar o acordo sobre o Brexit enquanto se mantiverem as propostas apresentadas pelo Governo de Londres.

“Tal como está, os trabalhistas vão votar contra o ‘plano Chequers’ ou o que restará dele e vão opor-se a uma saída da União Europeia sem acordo”, disse Corbyn no discurso que deu fim ao congresso do partido, em Liverpool, esta quarta-feira.

Jeremy Corbyn avança ainda que, caso o acordo entre a União Europeia e o Reino Unido seja rejeitado, o Partido Trabalhista vai pedir eleições antecipadas.

Para o líder trabalhista “é inconcebível que devamos sair da Europa sem um acordo – seria um desastre nacional. É por isso que, se o Parlamento chumbar um acordo Tory ou se o Governo não conseguir alcançar qualquer acordo, pressionaremos para a realização de uma eleição geral”.

“Quando nos encontrarmos da próxima vez, no próximo ano, que seja com um Governo Labour. Investir no Reino Unido depois de anos de austeridade e de negligência e unir o nosso país de uma década de divisão”, disse Corbyn.

É de relembrar que, esta terça-feira, foi aprovada uma nova moção para um novo referendo, pelo Partido Trabalhista.