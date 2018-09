Jogadores do Manchester United ameaçam sair se Mourinho ficar

Apesar das últimas notícias darem conta do mau ambiente entre Mourinho e Paul Pogba, o ESPN assegura que o internacional francês não é um destes jogadores.

Os últimos tempos de José Mourinho à frente do Manchester United não têm sido fáceis. Esta quarta-feira, o ESPN está a avançar que os jogadores dos ‘red devils’ comunicaram ao vice-presidente do clube, Ed Woodward, que estão chateados com o técnico português e que não conseguem mais tolerar a situação.

Assim, alguns jogadores vão mesmo tentar sair do clube inglês no próximo mercado de transferências, caso Mourinho continue à frente do Manchester United.

