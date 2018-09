O ator Paul John Vasquez, que ficou conhecido pela série ‘Sons of Anarchy’, foi encontrado inconsciente na noite da última terça-feira, em casa do pai, em San José, na Califórnia. Apesar de os paramédicos tentarem reanimar o ator, este acabou por morrer.

Segundo o site norte-americano TMZ, Vasquez, de 48 anos, terá sofrido uma paragem cardíaca.

Além da série ‘Sons of Anarchy’, o ator participou também no ‘CSI: Nova York’, na série ‘How I Mer Your Mother’ e ‘Justified’.