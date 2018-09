Bombeiros encontram corpo carbonizado durante combate a incêndio em Póvoa de Varzim

"Já depois de termos apagado as chamas, quando fazíamos a revisão final, encontrámos o corpo carbonizado de um homem"

Durante o combate a um incêndio na Póvoa de Varzim, esta quarta-feira, foi encontrado um corpo carbonizado, próximo de um veículo.

Francisco Nova, comandante dos Bombeiros Voluntários da Póvoa do Varzim, citado pela Lusa, garantiu que se trata de um homem, mas que ainda não foi descoberta a sua identidade, nem as circunstâncias em que foi atingindo pelas chamas.

"Fomos alertados para um incêndio rural, junto à autoestrada 28, na freguesia de Terroso, e já depois de termos apagado as chamas, quando fazíamos a revisão final, encontrámos o corpo carbonizado de um homem, aparentando ter entre 20 e 30 anos", disse Francisco Nova.

"Quando chegámos ao local já estavam agricultores com cisternas a tentar apagar o incêndio e contaram-nos que tiveram de afastar um carro que estava no caminho de acesso ao terreno. Sabemos agora que o proprietário do carro é de uma freguesia próxima, mas ainda estamos à espera de um contacto", acrescentou.

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

O incêndio já se encontra dominado.