Acusação sobre responsabilidade do incêndio de Pedrógão está quase concluída

Ministério Público vai avançar com acusação no caso de Pedrógão

O inquérito aberto para investigar as causas e as responsabilidades do incêndio de Pedrógão Grande deverá estar concluído nos próximos dias. E o MP prepara-se para avançar para uma acusação.

O incêndio, que aconteceu em junho do ano passado, tirou a vida a 66 pessoas. O processo tem um total de 18 arguidos e o Ministério Público culpa a Proteção Civil pelas mortes.

Está também a ser investigado o uso fraudulento dos fundos para a reconstrução das casas afetadas pelos incêndios. A Polícia Judiciária já fez buscas à Câmara Municipal, enquanto o presidente Valdemar Alves continua a afirmar que não houve qualquer usos indevido dos fundos.