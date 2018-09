Praxe ‘pesca’ 114 quilos de lixo da ria formosa

Os novos alunos de Biologia e Biologia Marinha da Universidade do Algarve receberam as boas vindas ao mundo académico com uma praxe diferente. A tarde de terça-feira foi passada a recolher lixo da Ria Formosa.

Ao todo foram ‘apanhados’ 114 quilos de lixo, entre cordas, sacos, garrafas de plástico, beatas e até ténis de corrida.

“Durante cerca de uma hora, aproveitando a maré baixa, os cerca de 40 alunos percorreram 350 metros, recolhendo diversos tipos de lixo”, segundo um comunicado citado pela Wilder, uma revista digital de jornalismo de natureza.

A Straw Patrol, a organizadora da praxe, sublinha que “numa altura em que a praxe académica é amplamente discutida, estes alunos mostraram que é possível aliar a atividade de praxe à proteção dos ecossistemas marinhos, e fizeram toda a diferença”.

A fundadora da organização insiste na importância deste tipo de iniciativas, explicando que os alunos “não tinham noção de como as coisas estão em termos de lixo marinho”, cita a Wilder. “Porque, à primeira vista, a praia até parece limpa, mas na realidade não está”, acrescentou Carla Lourenço.