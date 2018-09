Creche alarga horário para ajudar pais agricultores

Com o objetivo de ajudar as famílias que trabalham na agricultura, uma creche em São João da Pesqueira, Viseu, decidiu alargar o horário de funcionamento. Os funcionários vão buscar as crianças por volta das 5h00 para que os pais possam estar no campo mal nasça o Sol

Cerca de 70 crianças chegam diariamente à creche ainda de noite, onde voltam a dormir até que seja dia. “Eles dormem, fazem tudo como se tivessem em casa. Lavam a cara, os dentes, fazem os trabalhos de casa os meninos mais crescidos, muitos deles comem até a sopa antes de irem embora”, explica uma representante da instituição à TVI24.

Na altura das vindimas, a creche chega mesmo a estar aberta aos fins de semanas e feriados, das 5h00 às 19h00. “No verão pegamos ao trabalho às 5h30, 6h00 e não há nenhuma creche que esteja aberta a essa hora”, reforça Neusa, que trabalha nas vindimas, ao mesmo canal. Este é um caso único em todo o distrito de Viseu.