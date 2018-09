Dois homens morreram numa colisão frontal entre dois pesados

Uma colisão frontal entre dois pesados provocou duas vítimas mortais, na madrugada passada no IC1, obrigando ao corte total da via.

As vítimas eram os condutores dos dois veículos e tinham ambos residência em Loulé.

O acidente ocorreu pouco depois das duas da manhã junto ao cruzamento de Monte Negro, freguesia de Panóias, concelho de Ourique.

A violência do choque frontal foi tal que os condutores ficaram encarcerados e acabaram por morrer.

No local do acidente estiveram 12 operacionais dos bombeiros de Ourique, Castro Verde e Aljustrel, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Beja, viatura de suporte imediato de vida (SIV) e GNR, apoiados por sete viaturas.