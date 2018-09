“Não acredito no Pai Natal”, diz Pinto da Costa

O líder do FC Porto não acredita em jogo à porta fechada no Estádio da Luz.

“Benfica – FC Porto à porta fechada? Não acredito no Pai Natal”. Foi assim que Pinto da Costa, presidente do FC Porto, reagiu à eventualidade de o jogo entre Benfica e FC Porto ser realizado à porta fechada no seguimento do castigo aplicado ao Benfica pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Recorde-se que após o castigo ser aplicado pelo Conselho de Disciplina, o Benfica apresentou uma providência cautelar. No entanto, caso a mesma não seja aprovada o próximo jogo do Benfica em casa, que é contra o FC Porto, será realizado à porta fechada.

Entretanto o Benfica suspendeu a venda de bilhetes para o jogo frente ao FC Porto.