Mulher de triatleta e alegado cúmplice são amantes

A mulher de Luís Grilo e um alegado cúmplice foram detidos esta quarta-feira à noite pela Polícia Judiciária, sob suspeita de homicídio do triatleta.

Os detidos terão uma relação extra-conjugal e ambas as residências foram alvo de buscas antes de terem sido levados pela PJ.

A própria Polícia Judiciária acredita que Rosa Grilo e o segundo detido “têm uma relação de proximidade”.

Recorde-se que o corpo do triatleta Luís Grilo foi encontrado, mais de um mês depois do seu desaparecimento em Vila Franca de Xira, em Avis a 134 quilómetros de casa.

O cadáver foi descoberto por um popular que alertou as autoridades, Luís Grilo estava sem roupa, com um saco de plástico na cabeça e com evidentes sinais de violência.

Luís Grilo tinha um filho menor com Rosa Grilo, a principal suspeita do seu homicídio.