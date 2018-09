Rúben Ribeiro responsabiliza Sporting por estar sem clube

O jogador é o único dos nove atletas que rescindiram com o Sporting que está sem clube.

Rúben Ribeiro falou pela primeira vez depois de ter rescindido com o Sporting no seguimento do ataque à Academia de Alcochete.

Em entrevista ao Record, o jogador responsabiliza o Sporting por estar sem clube: "Estou sem clube, não por culpa minha, mas mais por culpa do Sporting. Tinha todas as condições para estar a jogar, mas o Sporting conseguiu sempre barrar a minha saída e o meu regresso. Estou à espera que seja reconhecida a justa causa para depois voltar a fazer o que mais gosto".

"Sinto-me um pouco triste porque quiseram fazer de mim uma pessoa que não sou. Nada de errado quis que acontecesse ao Sporting, porque tinha todas as condições para assinar por outros clubes pela via jurídica e não o fiz, não ficaria de bem comigo depois de tudo o que o Sporting me proporcionou", disse Rúben Ribeiro.