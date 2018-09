Incêndios. MP acusa 12 pessoas pelas mortes de Pedrógão Grande

O Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria acusou hoje doze arguidos no inquérito aberto para investigar as causas e as responsabilidades do incêndio de Pedrógão Grande. Em causa estão crimes de homicídio por negligência e de ofensa à integridade física por negligência, sendo alguns destes de ofensa à integridade física grave.

Tal como o SOL já havia adiantado, trata-se de três elementos da Proteção Civil, dois são quadros de uma empresa de fornecimento de energia, três funcionários de uma empresa de manutenção da Estrada Nacional 236-1 e três eram à data autarcas de municípios onde ocorreram vítimas, havendo ainda um funcionário de um desses municípios.

Estes incêndios, que no ano passado atingiram os concelhos de Pedrogão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Alvaiázere e Ansião, “provocaram mais de seis dezenas de vítimas mortais e feriram mais de quatro dezenas de pessoas, tendo ainda destruído mais de vinte e quatro mil hectares de mato e floresta e inúmeros imóveis”, lembra a acusação do Ministério Público.

O MP destaca ainda que “não obstante a sua enorme complexidade, foi possível concluir a investigação em pouco mais de um ano, tendo o Ministério Público sido coadjuvado na sua ação pela Polícia Judiciária, Diretoria do Centro, e sido ainda mobilizados importantes contributos de diversas entidades públicas”.

A acusação baseou-se em tres pareceres técnicos, incluindo o encomendado pelo governo ao investigador Xavier Viegas. O capítulo VI deste relatorio que acabou por ser proibida a sua divulgação está a ser revelado desde segunda feira pelo i.