Yannick Djaló presta última homenagem à irmã

"Essa foi a última homenagem prestada a Açu organizada pelos colegas da escola, depois da missa do 7º Dia. Obrigado a todos que estiveram comigo e com a nossa família, obrigado pelas mensagens de carinho e apoio, pelos ombros amigos, pelas orações, pelas conversas de força e coragem. Em especial as pessoas que estiveram do meu lado o tempo todo e que usaram parte do seu tempo para participarem das cerimónias dando força a minha família nesse momento tão difícil. Aos colegas, professores, e amigos da nossa Açu, ao grupo da paróquia, aos meus amigos e colegas que me foram dar um abraço ... muito obrigado! Açu, sei que estás com a mãe, cuidem uma da outra, olhem por nós, que estaremos aqui orando sempre por vocês... mais unidos que antes! Sentiremos sempre saudades! minha Açu".