Esperança média de vida em Portugal volta a subir

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) revelou esta quinta-feira que a esperança de vida da população portuguesa, à nascença, é estimada em 80,78 anos.

As mulheres continuam a registar uma esperança média de vida superior, a chegar aos 83,41 anos, enquanto os homens se ficam pelos 77,74 anos. No entanto a diferença entre os dois tem vindo a diminuir, tendo passado dos 6,02 anos entre 2008 e 2010, para os 5,67, valor atual.

Os homens ganharam 1,57 anos de esperança de vida enquanto as mulheres aumentaram 1,22, desde 2008-2010. "As maiores diferenças de longevidade entre homens e mulheres observaram-se nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e as menores na Área Metropolitana de Lisboa e no Norte", refere o INE.

A zona Norte do país é mais favorável aos homens, enquanto a zona Centro tem valores mais elevados para as mulheres. Do lado ao posto da tabela estão as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que observam tanto os valores mais baixo a nível geral, como os mais baixos para homens e para mulheres.

No entanto é necessário ressalvar que foi na Madeira que se registou a maior subida na esperança média de vida. Entre 2008-2010 e 2015-2017 o valor de longevidade subiu 2,05 anos.