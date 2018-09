PSD quer obras da ala pediátrica do Hospital de São João concluídas em 24 meses

O deputado e vice-presidente da bancada do PSD Adão Silva deixou, esta quinta-feira, um desafio a todas as forças políticas, para aprovarem um projeto de resolução onde se pede ao governo que agilize as obras na ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto. O prazo é de 24 meses.

"Se para tal for necessário recorrer ao ajuste direto, recorra-se. Acabe-se com burocracias", pediu o deputado Adão Silva, acusando o governo de "fuga às responsabilidades".

A construção de uma nova ala pediátrica no Hospital de São João foi tema de discussão no debate quinzenal de quarta-feira. O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, acusou o executivo de "insensibilidade social" e o primeiro-ministro, António Costa, desafiou os sociais-democratas a apresentarem um projeto de lei para desbloquear procedimentos, e avançar com a obra.

O PSD respondeu esta quinta-feira a António Costa que o tema foi mal colocado pelo governo. "Constitucionalmente, o parlamento não pode criar compromissos de despesa", defendeu Adão Silva aos jornalistas, enquanto decorria a reunião da bancada do PSD na Assembleia da República. Para os sociais-democratas o lançamento de obras é "da exclusiva competência do governo" e o primeiro-ministro "sabe muito bem".

Assim, o PSD quer aprovar uma recomendação ao governo para que acelere o processo de licenciamento, construção e conclusão da obra. " Ande depressa, faça isso rapidamente, o parlamento apoia-o", concluiu o deputado, sublinhando que as condições atuais de tratamento das crianças no Hospital de São João "são inaceitáveis" e "desumanas".