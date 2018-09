O monumental golo de Éder | VÍDEO

O jogo colocava o Baltika do segundo escalão do campeonato russo no caminho do Lokomotiv e foi a equipa visitante a chegar ao primeiro golo. O Lokomotiv ainda fez o empate, mas o Baltika voltou a adiantar-se no marcador com um golo de Magal aos 63 minutos.

No entanto o jogo ficou marcado por um momento absolutamente brilhante do avançado internacional português Éder que, já perto do minuto 90, apontou o golo do empate, levando o jogo para prolongamento.

No final, o Lokomotiv acabou por vencer o Baltika por 3-2.