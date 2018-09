PS avalia aumentos dos salários mais baixos na função pública

Os socialistas abriram, assim, a porta ao aumento salarial na função pública, depois do primeiro-ministro ter afirmado, no debate quinzenal, que os trabalhadores do setor público iriam ter um ganho médio de 2,9 por cento por via do descongelamento de carreiras.

"Estamos a trabalhar para ver se há também um aumento nas remunerações base, pelo menos até um determinado nível salarial", esclareceu Carlos César aos jornalistas no final da reunião da bancada do PS.

Esta quinta-feira, o PS irá votar contra as propostas do CDS para a natalidade, porque existe um grupo de trabalho na Assembleia da República. Mais, Carlos César lembrou que as propostas foram feitas por um partido que esteve no poder num período em que nasceram menos 19 mil crianças.

Sobre a projeto de lei do Bloco de Esquerda para corrigir as desigualdades salariais nas empresas, Carlos César insistiu que o PS não a irá viabilizar. A ordem é passar a proposta para a concertação social e, só depois, para o parlamento. Por isso, esta sexta-feira o PS só viabilizará o seu projeto de recomendação que vai no mesmo sentido do projeto de lei do BE.