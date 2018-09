Bilhetes para o concerto de Ed Sheeran em Lisboa já estão à venda

Os bilhetes para o concerto de Ed Sheeran no Estádio da Luz foram hoje colocados à venda.

Os preços dos bilhetes variam entre 59 e 90 euros, e podem ser adquiridos nos mesmos locais de sempre, nas lojas Fnac, Worten, El Corte Inglés, nas bilheteiras oficiais da Ticketline e na Benfica Official Store Estádio.

No entanto, a Everything is New deixou um alerta sobre o facto de os locais acima mencinados serem os únicos que estão autorizados a vender os bilhetes para o concerto: "O artista Ed Sheeran e a Everything is New são expressamente contra o mercado secundário. Qualquer bilhete adquirido através de terceiros ou sites de revenda de bilhetes (como são exemplo a Viagogo, Stubhub.pt e Ticketswap,) não serão válidos à entrada do Estádio da Luz, no dia 01 de junho", pode ler-se no comunicado oficial da promotora.

No dia 1 de junho as portas do Estádio da Luz vão abrir pelas 17h00 e o espetáculo tem início marcado para as 20h00.

Ed Sheeran regressa a Portugal após ter dado um concerto que estava integrado no festival Rock In Rio Lisboa, em 2014.