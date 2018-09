Cinco meses depois de ser mãe, Kate Middleton está novamente grávida

William e Kate já têm três filhos, George, Charlotte e Louis, o filho mais recente do casal.

Kate Middleton foi mãe pela última vez há apenas cinco meses. Contudo, há indícios de que a esposa de William está novamente grávida.

As desconfianças surgiram dado que Kate tem estado ausente em grande parte dos compromissos oficiais da realeza. Agora, de acordo com a revista OK, os duques de Cambridge vão mesmo ser pais pela quarta vez.

