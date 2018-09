Jovem de 14 anos está desaparecida há uma semana em Vila Nova de Milfontes

Família acredita que jovem fugiu com um homem de 47 anos

Uma rapariga, de 14 anos, está desaparecida com um homem, de 47 anos, há cerca de uma semana.

No dia 20 de setembro, Constança terá fugido da casa da mãe, em Vila Nova de Milfontes. O alerta do desaparecimento rapidamente chegou às redes sociais, com a família em desespero.

“Esta menina de nome Constança, com 14 anos, está desaparecida/fugida desde 5.ª feira com este homem de nome Nuno Carias, que tem 47 anos. Por favor ajudem”, lê-se numa publicação feita pela família no Facebook.

Depois de descobrir que a jovem e o homem já estariam envolvidos há alguns meses, a mãe terá apresentado queixa na polícia por pedofilia. De acordo com alguns dos comentários na publicação, na última sexta-feira, o homem tinha de se apresentar em tribunal e não o fez, o que leva a família a acreditar que, por essa razão, terá levado a jovem de casa no dia anterior, para fugirem.

O caso está entregue à GNR.