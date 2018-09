Donald Trump “utiliza os conceitos da ONU para justificar uma intervenção”, diz Maduro

No discurso desta quinta-feira na Assembleia-Geral das Nações Unidas, em que a crise humanitária que a Venezuela enfrenta foi o tópico dedestaque, Nicolás Maduro acusou o presidente dos EUA de ter feito um "ataque infame e vergonhoso" ao seu país, quando disse que queria “endireitar” a Venezuela.

"Hoje a Venezuela é uma vítima de agressão permanente, no plano político, no plano mediático pelos Estados Unidos", disse Maduro, criticando as palavras de Trump no discurso de terça-feira, em que este disse que queria “ver a Venezuela endireitada”.

“Está a ser construído a nível mediático um expediente contra o nosso país para reivindicar uma crise humanitária, que utiliza os conceitos das Nações Unidas para [justificar] uma intervenção por uma coligação de países liderados pelos EUA e apoiados pelos seus governos de satélite", disse o presidente da Venezuela.

Quanto à possibilidade de um encontro com o líder norte-americano, Nicolás Maduro referiu que, “apesar das imensas diferenças históricas, imensas diferenças ideológicas (...), estaria disposto a apertar a mão do presidente dos EUA e sentar-me para falar" sobre os assuntos do seu país.