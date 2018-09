Portugal Ventures quer investir 18 milhões de euros em startups de turismo

A Portugal Ventures quer investir em novos projetos na área do turismo e vai abrir a primeira edição do 'Call For Tourism'.



A iniciativa possibilita o acesso a investimento de capital de risco para projetos turísticos inovadores que apresentem produtos e serviços a pensar nos turistas e explorando alguns aspetos como a história, a arte, a arquitetura e o património cultural e natural do país.



"A Call For Tourism tem como objetivo estimular a criação de startups e o desenvolvimento de negócios de turismo, de base global, nacional ou regional", pode ler-se no comunicado da gestora pública de capital de risco.



As candidaturas abrem já no dia 3 de outubro e deverão ser entregues através do website da Portugal Ventures.



Para Pedro de Mello Breyner, Executive Board Member da Portugal Ventures, responsável pela área do Turismo, este tipo de projetos é essencial “numa altura em que o Turismo é um dos setores mais dinâmicos da economia portuguesa, a Call For Tourism vem dar resposta à necessidade de dotar as empresas de uma estrutura de capitais permanentes adequada e criar condições para o financiamento do empreendedorismo no setor, para ir ao encontro de um mercado cada vez mais exigente, com o investimento em soluções inovadoras que permitam o contínuo crescimento do setor. Esta é uma nova fase da Portugal Ventures que quer investir, não só em soluções tecnológicas, mas também, em projetos inovadores nas áreas do alojamento e da animação turística.”.



Destas serão aceites projetos não tecnológicos nas áreas do Alojamento Turístico, "Atividades de Animação Turística, Operadores Turísticos, Enoturismo, Parques Temáticos, Turismo Náutico e Turismo Equestre", e projetos tecnológicos nas áreas de "Artificial Intelligence, AR/VR, IoT, Electronics, Mobile, Clean Tech, Robotics, Marketplaces, que desenvolvam plataformas ou outras ferramentas digitais que evidenciem melhorias na fruição turística do património cultural e natural do País e/ou na eficiência das empresas turística".



Outro dos parâmetros obrigatórios é que estes sejam apresentados por empresas já constituídas ou a constituir, em Portugal e que tenham até ao momento menos de sete exercícios económicos completos, desde o início da atividade.



Os projetos selecionados para o investimento de até 1 milhão e 500 mil euros, dos 18 milhões disponiveis para a Call for Tourism, serão acompanhados pela equipa da Portugal Ventures "na gestão da operação e nas decisões estratégicas, das sinergias criadas entre a Portugal Ventures e o Turismo de Portugal para promoção das empresas e dos negócios em Portugal e no Mundo".