Fogo em Campo de Ourique faz quatro feridos

Chamas estão a lavrar num terreno do Casal Ventoso, na freguesia de Campo de Ourique

Esta quinta-feira, deflagrou um incêndio numa zona de descampado do Casal Ventoso, perto da Avenida de Ceuta.

Fonte oficial dos bombeiros, ao Correio da Manhã, adiantou que o alerta foi dado pelas 15h05.

De acordo com o site oficial da Proteção Civil, pelas 16h30 estavam no local 40 operacionais, apoiados por 15 viaturas.

Para já, as chamas fizeram quatro feridos ligeiros - três bombeiros e uma idosa com cerca de 70 anos -, por inalação de fumos. As quatro vítimas foram transportadas para o hospital apenas por uma questão de precaução.

Pelas 17h00, o incêndio já se encontrava em fase de rescaldo.