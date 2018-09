Rúben Ribeiro: Bruno de Carvalho? “Não posso falar”

O jogador é o único dos nove atletas que rescindiram com o Sporting que está sem clube.

Rúben Ribeiro falou pela primeira vez depois de ter rescindido com o Sporting no seguimento do ataque à Academia de Alcochete.

Em entrevista ao Record, o jogador responsabiliza o Sporting por estar sem clube: "Estou sem clube, não por culpa minha, mas mais por culpa do Sporting. Tinha todas as condições para estar a jogar, mas o Sporting conseguiu sempre barrar a minha saída e o meu regresso. Estou à espera que seja reconhecida a justa causa para depois voltar a fazer o que mais gosto".

"Sinto-me um pouco triste porque quiseram fazer de mim uma pessoa que não sou. Nada de errado quis que acontecesse ao Sporting, porque tinha todas as condições para assinar por outros clubes pela via jurídica e não o fiz, não ficaria de bem comigo depois de tudo o que o Sporting me proporcionou", disse Rúben Ribeiro.

O ataque à Academia

O jogador falou ainda sobre a tarde que mudou a sua vida depois de vários adeptos terem invadido o centro de treinos de Sporting e de terem agredido vários jogadores e funcionários do clube.

"Se foi aquele filme de terror que passou cá para fora? Sim, sem dúvida alguma. Não estava à espera nem sonhava que num dia tão cheio de sol como aquele, de um momento para o outro ficasse um dia negro, foi mais ou menos o que aconteceu", recordou Rúben Ribeiro.

“Na altura pensei que iria acontecer algo de muito grave. Se temi pela minha integridade? Com certeza, pelo cenário que foi temi bastante. Nunca estive numa situação daquelas e espero nunca mais vir a estar", acrescentou o jogador.

E Bruno de Carvalho?

Questionado sobre a opinião que tem sobre Bruno de Carvalho sobretudo depois do ataque à Academia de Alcochete, Rúben Ribeiro não quis falar muito.

"Não tenho muito a dizer sobre Bruno de Carvalho, tirando alguns episódios dos quais neste momento não posso falar, vários episódios que aconteceram lá dentro. Quando puder, assim o farei. Se os meus colegas vieram a revelar algo é problema deles, mas em relação a Bruno de Carvalho não vou falar mais", disse Rúben Ribeiro.