Sociedade

27 de setembro 2018

Pedrógão Grande. Liga dos Bombeiros revoltada com acusação do MP

O Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria acusou hoje doze arguidos no inquérito aberto para investigar as causas e as responsabilidades do incêndio de Pedrógão Grande. Em causa estão crimes de homicídio por negligência e de ofensa à integridade física por negligência, sendo alguns destes de ofensa à integridade física grave.