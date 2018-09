Seis anos depois, mulher descobre que filha está viva

Seis anos depois, uma mulher, que julgava ter perdido a sua filha num incêndio, descobriu que esta estava viva.

Em 1997, Luz Cuevas foi informada que a sua bebé não tinha sobrevivido às chamas de um incêndio que assolou a casa da família, em Filadélfia, nos EUA. Agora, a mulher responsável pelo desaparecimento da criança foi condenada e fez com que o caso fosse relembrado.

De acordo com o The Sun, tudo terá acontecido numa festa de aniversário. Luz terá reconhecido a filha, Delimar, e conseguiu alguns fios de cabelo da mesma para fazer um teste de ADN e comprovar a verdade.

Na noite do incêndio, Delimar dormia num quarto situado no andar de cima da casa. Quando o fogo deflagrou, a mãe correu para a resgatar, mas esta já não estava no berço. A mulher, que alegava que a filha havia sido raptada, foi resgatada pelos bombeiros e chegou mesmo a sofrer queimaduras no rosto. Na mesma noite, foi-lhe dito que os restos mortais do bebé teriam sido encontrados incinerados nos destroços causados pelo fogo.

O The Sun conta ainda que, Delimar havia sido raptada e sequestrada por Carolyn, uma prima da mãe biológica da criança que também provocou o incêndio naquela noite. Carolyn levou a criança para Nova Jersey e criou-a como se fosse sua filha. Agora, foi acusada de sequestro, incêndio criminoso, assalto, esconder o paradeiro de uma criança e interferir na custódia da mesma, enfrentando uma pena de nove a 30 anos de prisão.

Delimar conta agora que está “feliz” por estar de volta à sua verdadeira casa.