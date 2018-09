PSP detém “Homem-Aranha” depois deste ter lucrado 10.600 euros

Foi detido, na última terça-feira pela PSP, em Alcântara (Lisboa), um homem conhecido por “Homem-Aranha”, que escalava prédios para roubar apartamentos.

De acordo com a PSP, citada pela Lusa, o homem em questão tem 31 anos e as zonas do Seixal, Cascais, Oeiras e Lisboa eram onde atuava já há cerca de seis meses.

Em material roubado, o “Homem-Aranha” lucrou 10.600 euros e causou danos patrimoniais que ultrapassam os 47.000 euros. A PSP conseguiu recuperar algum material roubado.

Para além de escalar edifícios e roubar casas, o “Homem-Aranha” foi também acusado de burla informática.

O homem de 31 anos tem antecedentes criminais e está em prisão preventiva, de acordo com a Lusa.