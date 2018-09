Ministério Público acusa 126 arguidos

A mega-investigação começou em 2012 mas passou longe dos holofotes. O caso teve como peça central a Associação Industrial do Minho e aquele que durante mais de uma década foi o seu presidente, António Marques, mas estendeu-se a outras empresas participadas.

Em causa estão crimes de associação criminosa, fraude na obtenção de subsídio, burla qualificada, branqueamento, falsificação e fraude fiscal qualificada. A complexidade do esquema era tal que se cruza com o processo Vistos Gold, com Ricardo Salgado e com governantes do executivo de Passos Coelho.

Em atualização