Queda de granizo provoca inundações em Vila Real em dia que marcou mais de 30º | VÍDEO

Esta quinta-feira, o dia em Vila Real ficou marcado com chuvas torrenciais, granizo e trovoada, num dia em que os termómetros marcaram mais de 30 graus Celsius.

De acordo com a página oficial do Facebook do Município, houve "um abatimento do piso na Rua D. Pedro de Castro", devido a uma "intempérie que se abateu há pouco sobre Vila Real".

Nas redes sociais já circulam várias imagens de ruas inundadas e do granizo que caiu durante um curto período da tarde desta quinta-feira.