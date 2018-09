Pilotos alemães juntam-se à greve da Ryanair

Os tripulantes exigem que sejam aplicadas as leis laborais nacionais, em cada país, e não as irlandesas

Os pilotos alemães juntaram-se à greve da Ryanair marcada para sexta-feira em Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Itália, Holanda e agora Alemanha.

A greve irá afetar os voos que tenham como lugar de partida os aeroportos alemães entre as 3h da manhã de sexta-feira e as 02h59 de sábado.

Em comunicado, a Ryanair já afirmou que houve uma redução do número de voos afetados e que isto se deve ao facto dos empregos irem trabalhar dentro da normalidade. Assim, apenas 8% dos voos, dos 2.400, programados para sexta-feira serão afetados.

A companhia aére de baixo custo já assegurou o envio de mensagens a todos os clientes afetados a informar do cancelamento do voo e das opções disponibilizadas. Em causa estão cerca de 30 mil passageiros.

O mote do protesto tem sido a necessidade de aplicar as leis laborais nacionais, em cada país, e não as irlandesas.