A vacina contra o cancro pode estar perto. Investigação está a ser feita em Coimbra

A vacina contra o cancro pode estar a chegar e vem da Universidade de Coimbra. Com um investimento de mais de 10 milhões de euros, a Tecnimede e a Universidade de Coimbra criaram o laboratório ‘UpCells’ e o objetivo é simples: realizar investigações, testes e pesquisas para a criação de uma vacina capaz de combater células cancerígenas.

A proposta foi apresentada na última terça-feira e chama-se ‘ImmunoDCs@CancerStemCells’ “Imunoterapia celular direcionada para a eliminação de células estaminais cancerígenas”. O desenvolvimento desta vacina-se é de grande interesse para a medicina oncológica, isto porque existe grande falta de sucesso dos tratamentos utilizados usualmente, como a quimioterapia e a radioterapia.

Como funcionaria esta vacina? A ideia passa por educar o sistema imunológico.

A capacidade do cancro de se propagar é enorme e, por isso, quando mais cedo for identificado, mais eficaz é o tratamento. Contudo, existe o problema do diagnóstico pouco precoce.

A ideia da UPCells é desenvolver uma estratégia que fortaleça o sistema imunitário e que o eduque para que ganhe a capacidade de destruir as células tumorais.

De momento, o atual foco do laboratório vão ser os tumores pancreáticos e os das não pequenas células do pulmão, porque são aqueles cuja terapia é mais ineficaz.