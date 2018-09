António Joaquim é o segundo suspeito de matar triatleta Luís Grilo

A mulher do triatleta, Rosa Grilo, e António Joaquim são, alegadamente, amantes, e terão matado Luís Grilo com um tiro na cabeça.

O homem suspeito de matar Luís Grilo chama-se António Joaquim e é um oficial de Justiça.

O suspeito do homicídio, vive em Alverca e trabalha no Campus de Justiça. Ontem, juntamento com Rosa Grilo - mulher do triatleta -, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito do crime de homicídio.

António Joaquim conhece Rosa Grilo há vários anos, e ambos mantinham uma relação extraconjugal.

Ambos os suspeitos vão ser ouvidos amanhã, sexta-feira, em tribunal, onde deverão ficar a conhecer as medidas de coação que lhes serão aplicadas.

Recorde-se que o corpo do triatleta Luís Grilo foi encontrado mais de um mês depois do seu desaparecimento em Vila Franca de Xira, em Avis, a 134 quilómetros de casa. O cadáver foi descoberto por um popular que alertou as autoridades.

Luís Grilo estava sem roupa, com um saco de plástico na cabeça e com evidentes sinais de violência.

O triatleta foi atingido por um disparo de arma de fogo, tendo a bala ficado alojada na cabeça, segundo o relatório da autópsia, pode ler-se num comunicado da PJ.

Os detidos serão presentes para primeiro interrogatório judicial esta sexta-feira.