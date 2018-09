Ventura já começou a recolher assinaturas para afastar Rui Rio

André Ventura lançou hoje o movimento “Chega” com o objetivo de recolher assinaturas para a realização de um congresso extraordinário.

O autarca do PSD considera, em comunicado, que “a destituição de Rui Rio” é “um passo fundamental para recentrar o partido no trilho do seu espaço político natural e para reconquistar os militantes”. A intenção deste social-democrata é eleger uma nova liderança antes das eleições europeias e legislativas.

O movimento já tem site e declaração de princípios. Ventura acusa a direção de Rui Rio de se ter tornado “num dos principais problemas do PSD e a desfiliação de militantes históricos, ex-ministros e antigos dirigentes partidários é sintomática disso mesmo”.

“É urgente, por isso, encontrar uma nova liderança que retorne ao caminho próprio e natural do PSD antes de qualquer sujeição a novos atos eleitorais”, escreve o vereador do PS na câmara de Loures.