Casal de pinguins rapta cria de pais que estavam a dar um mergulho | VÍDEO

Tudo aconteceu esta semana no Jardim Zoológico de Odense, na Dinamarca, e os momentos que se seguiram foram relatados por uma tratadora que é a responsável pelas filmagens.

De acordo com a tratadora, Sandie Munck, o casal – que é alegadamente gay -, queria muito ter um filho e, por essa razão, quando viu um pai abandonar a cria para se juntar à mãe que se encontrava dentro de água, raptou-a.

No entanto, segundo os relatos da tratadora, que explica que as mães pinguim são, na maioria das vezes muito protetoras em relação às suas crias, esta quando se apercebeu do sucedido não correu em direção à cria, parecendo feliz com o facto de o casal ter algum tempo para tomar conta desta cria.

Sandie Munck disse ainda que os tratadores que estavam presentes apenas intervieram porque os pais acabariam por ir à procura do filho e podia ser perigoso.

O casal estava a recusar entregar a cria, e só apenas a ajuda de Sandie foi possível devolvê-la aos pais, sem que houvesse luta por parte dos dois machos.