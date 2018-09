EDP avança para tribunal internacional contra Estado português

A EDP vai contestar nos tribunais internacionais o pagamento de 285 milhões de euros por alegada sobrecompensação no cálculo da disponibilidade das centrais que operavam em regime CMEC. A informação foi avançada pela elétrica em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O Conselho Geral de Supervisão da EDP, do qual fazem parte os acionistas de referência da empresa, pronunciou-se, por unanimidade, no sentido de que a adequada defesa dos interesses dos acionistas justifica o recurso à arbitragem internacional ao abrigo dos tratados de proteção do investimento estrangeiro em vigor”, diz o comunicado.

Em causa está um montante de até 357,9 milhões de euros com a introdução de aspetos inovatórios na passagem do regime dos contratos de aquisição de energia (CAE) para o dos CMEC. Esta leitura foi feita pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a pedido do secretário de Estado da Energia.

A elétrica reviu ainda em baixa os resultados do grupo para este ano para entre 500 e 600 milhões de euros, abaixo dos 800 milhões de euros antes estimados, na sequência de “medidas adversas” tomadas pelo Estado português.

“Esta expectativa de resultado líquido traduz, pela primeira vez, desde o início da reprivatização da EDP, um prejuízo na sua atividade em Portugal”, salienta. Mas garante que vai manter política de dividendos aos acionistas.