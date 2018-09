Complemento pretende combater “a pobreza das pessoas com deficiência ou incapacidade"

O Complemento da Prestação Social Para a Inclusão entra em vigor em outubro.

Em nota enviada às redações, a tutela explica que o complemento pretende combater “a pobreza das pessoas com deficiência ou incapacidade e constitui um reforço do montante pago aos titulares da Prestação Social para a Inclusão” com carência económica.