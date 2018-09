Recorde-se que, Pobga, mas também outros jogadores do Manchester United têm estado envolvidos em polémica, sobretudo com o treinador José Mourinho.

Paulo Ince, antigo jogador do Manchester United, entre 1989 e 1995, criticou recentemente o comportamento do internacional francês Paul Pogba e a postura de Luke Shaw, frente ao Derby County. Para o ex-futebolista, Pogba considera mesmo que é maior do que o clube.

"Mostra uma completa falta de profissionalismo da parte de ambos. Tens uma derrota em cima de ti, sabes que as câmaras estão lá e sabes perfeitamente em quem estão focadas. Vi também a história publicada no Instagram e tudo isto é ridículo. Disse há umas semanas que alguém tinha de colocar um travão nisto. Ninguém é maior do que o Manchester United, mas o Pogba acha que sim”, disse, em declarações ao ‘Daily Mail’.

"Há um problema entre eles há muito tempo e deixaram a espiral sair do controlo e neste momento acabou numa autêntica confusão", acrescentou.

Recorde-se que, Pobga, mas também outros jogadores do Manchester United têm estado envolvidos em polémica, sobretudo com o treinador José Mourinho.

Na última quinta-feira, a imprensa britânica noticiou mesmo que os jogadores haviam feito um ultimato aos ‘red devils’ argumentando que, caso Mourinho continuasse no comando técnico do clube, que estes sairiam no próximo mercado de transferências.