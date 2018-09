Portuguesa morre durante férias na Tanzânia

Uma mulher portuguesa morreu, na última quarta-feira, na Tanzânia, num acidente de viação.

De acordo com a SIC, a mulher, de 37 anos, estaria de férias e estava a deslocar-se com um grupo de turistas para o parque natural de Serengeti, no norte da Tanzânia, quando a viatura onde seguia caiu numa ravina.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros já confirmou a morte e informou que a mulher era a única portuguesa no grupo.

A família já entrou em contacto com o consulado português, em Maputo.