Governo quer mudar cobrança do IMI

O pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis vai sofrer alterações. O governo está a preparar uma mudança no calendário da cobrança do imposto para que os contribuintes que paguem mais de 100 euros passam a pagar em três prestações.

Segundo o Jornal de Notícias, o objetivo da mudança é que o valor seja diluído ao longo do ano. Para isso, uma das alterações vai ser precisamente a cobrança da primeira prestação – e única para quem paga menos de 100 euros – na altura da Páscoa que passará a ser cobrada em maio.

Agosto será o mês da segunda cobrança e novembro da terceira.

Até aqui os proprietários que pagassem até 250 euros de IMI eram obrigados a fazer o pagamento de uma só vez, sendo disponibilizada a possibilidade de pagar em duas vezes entre os 250 e os 500 euros. Acima dos 500 euros, o pagamento seria feito em três prestações.