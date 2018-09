Empresa portuguesa cria cerveja para comer 'à colher'

E se em vez de beber, pudesse comer cerveja? A proposta partiu de uma empresa de Chaves, Vila Real, que vai lançar no mercado um produto em forma de geleia e caviar à base de cerveja.

Chama-se “Beer to eat” e foi desenvolvido pela empresa Sapientia Romana e pretende conquistar os países europeus consumidores de cerveja. As opções oferecidas para degustar cerveja de uma forma diferente são geleias e caviares – pequenas esferas com cerveja no interior.

O objetivo do projeto é levar as cervejas portuguesas para “as colheres dos consumidores europeus”, explica Ricardo Correia, citado pelo Expresso. E os principais mercados de exportação serão a Holanda e a Alemanha, numa primeira fase, seguindo-se França e Reino Unido.

"Uma empresa como esta, para sobreviver, tem que apostar na valorização, neste caso, através da inovação. Daí nós estarmos sempre à procura de ideias novas que consigam acrescentar valor. Procuramos gerar as melhores experiências, experiências diferenciadas, e estarmos sempre a surpreender os clientes", explicou ainda Ricardo Correia.