Carlos Alexandre ou Ivo Rosa? Chegou o dia do ‘botão’ para a Operação Marquês

Realiza-se esta sexta-feira o sorteio que decidirá qual será o juiz responsável pela fase de instrução do processo Operação Marquês, cujo principal arguido é o antigo primeiro-ministo José Sócrates.

A escolha é entre Carlos Alexandre e Ivo Rosa e é feita através de um computador ativado por um juiz que pressiona um botão. O sorteio é filmado e pode ser assistido ao vivo por jornalistas e advogados.

O SOL sabe que o evento, realizados às 16h no Tribunal Central de Instrução Criminal, contará com a presença de José Sócrates. Já Carlos Alexandre não estará presente, cabendo a Ivo Rosa colocar o dedo no botão.

De sublinhar que a fase inicial de inquérito do processo que acusa o antigo primeiro-ministro foi dirigida pelo Ministério Público, tendo, no entanto, contado com decisões do juiz Carlos Alexandre.

A intervenção do chamado ‘superjuiz’motivou a defesa de José Sócrates a pedir o afastamento de Carlos Alexandre da fase seguinte da instrução do processo.