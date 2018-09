Assalto a avião ‘carregado’ de dinheiro acaba com seis mortos no Brasil

Um grupo de assaltantes atacou um avião de transporte de valores no aeroporto da cidade brasileira de Salgueiro.

As forças policiais reagiram de imediato à tentativa de roubo e deu-se início a uma intensa troca de tiros, que terminou com a morte de seis dos assaltantes. Um outro ficou ferido e os restantes - menos quatro homens que foram detidos - conseguiram fugir e a polícia continua à sua procura, segundo o jornal brasileiro Globo.

Os assaltantes armados com metralhadoras e outras armas de assalto invadiram a pista no momento da aterragem do avião atacaram os seguranças das carrinhas que fariam o transporte do dinheiro do avião para os bancos. Foi nessa altura que as forças policiais intervieram, conseguindo impedir o assalto.

O grupo ainda disparou contra o piloto que terá ficado ferido e foi transportado para o hospital, encontrando-se, no entanto, estável.

Foi publicado nas redes sociais um vídeo do momento da tentativa de assalto, no qual é possível ouvir-se a troca de tiros.